تعاونية الشارقة تصرف راتباً أساسياً لجميع موظفيها

استجابة لأوامر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قررت جمعية الشارقة التعاونية صرف راتب شهر أساسي لجميع موظفيها، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس وباني دولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي تصادف السادس من مايو 2018.

وقال ماجد الجنيد مدير جمعية الشارقة التعاونية إن القرار يأتي عملا بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو حاكم الشارقة، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي تصادف في السادس من مايو من كل عام، كما أنها تأتي في توقيت مهم وهو قرب حلول شهر رمضان المبارك وعام زايد الخير والعطاء، الذي كان مدرسة في العطاء وفعل الخير.

وأكد الجنيد أن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، رئيس بصرف راتب شهر أساسي لكافة موظفي الحكومة ومتقاعديها ولكافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي تأتي في إطار حرص سموه على توفير حياة كريمة لجميع أبناء الوطن واتخاذ كافة الاجراءات التي تستهدف الارتقاء بمستويات المعيشة وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقال إن الامر السامي يجسد معاني التراحم والتلاحم بين القيادة والشعب وهي لفتة سامية ليست بالغريبة على من تربوا وتتلمذوا على يدي المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، ووصف المكرمة بأنها لفتة إنسانية رائعة وأبوية حانية، وكعادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، يجزل في عطاياه المتتالية ومكارمه .. موجها تحية تقدير لأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات وأولياء العهود الذين وجهوا بصرف راتب أساسي تيمنا بقرار رئيس الدولة، داعيا أن يديم على الامارات نعمة الأمن والاستقرار.