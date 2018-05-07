الدخول مجاني للحديقة القرآنية

أعلن داوود عبد الرحمن الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن دخول الحديقة القرآنية - التي تنفذها البلدية في منطقة الخوانيج والتي ستفتح قريبا - سيكون مجانا للجميع، باستثناء رسوم الدخول إلى الكهف والبيت الزجاجي.

وأشار إلى أن الحديقة من أهم المبادرات الإبداعية للبلدية في مجال إنشاء الحدائق وزيادة الرقعة الخضراء في الإمارة، كما ستكون منطقة جذب مهمة للزوار والسياح والمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وقال إن إنشاء الحديقة يعد إنجازا كبيرا لمدينة دبي في مجال الحدائق، حيث ستكون أحد أبرز المعالم الفريدة والمتميزة التي تحتضنها الإمارة، لافتا إلى أن الحديقة تعد فرصة رائعة لشرح كثير من المعاني الرائعة والإعجاز الذي احتواه القرآن الكريم في المجالات العلمية والطبية وفوائد النباتات التي ورد ذكرها فيه وكيف أن الطب الحديث يعتمد اعتمادا كبيرا عليها في العلاج.

وذكر أن الحديقة مشروع ثقافي عصري رائد ينبثق من المنجزين الحضاري والعلمي للإسلام بحصر وجمع النباتات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم والسنة الشريفة وتعريف الزوار بأنواعها وأهميتها وقيمتها العلمية والغذائية، مبيناً أن رسالة الحديقة هي الإسهام في تعزيز الدورين الحضاري والعلمي للتراث الإسلامي من خلال توطين النباتات التي ذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية وتجسيد التراث الإسلامي.

وأفاد بأن الحديقة القرآنية تهدف إلى مد جسور التواصل الفكري والثقافي مع مختلف الثقافات والديانات والشعوب عبر الاطلاع على المنجز الحضاري للدين الإسلامي في مجال البيئة النباتية وإعداد قاعدة بيانات علمية لنباتات البيئة العربية ولرفع كفاءة الأداء في مجالات الإنتاج الزراعي والبحث العلمي.

وأكد الهاجري أن رؤية المشروع تهدف إلى أن يكون المشروع حديقة قرآنية في قلب بيئة عصرية برؤية إسلامية وقيم حضارية، كما أن موقع المشروع الاستراتيجي في منطقة الخوانيج على مساحة قدرها 60 هكتارا بهدف عرض قيم الإسلام.

وأوضح أن من أهم عناصر المشروع البيت الزجاجي النباتات المذكورة في القرآن والسنة النبوية الشريفة، والتي تنبت ضمن درجات حرارة معينة ومحددات بيئية خاصة بالإضافة إلى محال تجارية لبيع الأعشاب والنباتات المذكورة في القرآن الكريم.

ولفت إلى أن الحديقة تتكون من 12 بستانا تحوي النباتات المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مع فوائدها العلمية والطبية واستعمالاتها، منها الموز والرمان والزيتون والبطيخ والعنب والتين والثوم والكراث والبصل والذرة والعدس والقمح وحبة البركة والزنجبيل والتمر الهندي والريحان والقرع والخيار، وغيرها، بالإضافة إلى أشجار الطاقة الشمسية المستوحاة من فن الخطوط العربية والإسلامية والمصممة خصيصا لمشروع حديقة القرآن الكريم، موضحاً أنها تحتوي على ألواح الطاقة الشمسية ونظام الواي فاي ومخرجات لشحن الهواتف النقالة وجلسات مظللة للزوار.

وذكر الهاجري أن كهف المعجزات يحتوي على 7 معجزات مذكورة في القرآن الكريم وتعرض بأحدث التقنيات الحديثة التفاعلية في مجال عرض المعروضات، وستشمل الحديقة أيضا عدة أكشاك في جميع البساتين لعرض معلومات عن جميع أنواع النباتات والأشجار المزروعة وفوائد استخداماتها في الغذاء والطب بالإضافة إلى الآيات التي ورد ذكرها فيها بالقرآن.