حملة مكثفة للتحقق من سلامة مستحضرات التجميل بالذيد

كشفت بلدية مدينة الذيد مؤخراً عن إجراء مفتشي قسم الصحة العامة، ممثلاً في شعبة الرقابة الصحية والبيئة بالبلدية، حملة على منافذ بيع مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة في أسواق مدينة الذيد، للتأكد من خلوها من المخالفات الصحية، تضمنت زيارة 123 موقع يتعامل مع مواد التجميل والمستحضرات، وأسفرت عن مصادرة 299 عبوة مواد تجميل غير مطابقة للمواصفات، ومخالفة إحدى المؤسسات الغير ملتزمة بالقوانين المرعية في هذا المجال.

تفصيلًا قال علي مصبح الطنيجي، مدير بلدية مدينة الذيد، أن البلدية قامت خلال الفترة الماضية بعمل مسح ميداني لأسواق المدينة والمؤسسات والمحال وصالونات التجميل للتدقيق عليها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وظروف الحفظ والتخزين والتداول، إضافة إلى مراقبة السيارات التابعة لهذه المؤسسات والتأكد من حصولها على التصاريح المناسبة لبيع تلك المنتجات، حيث شملت زيارة 123 موقع يتعامل مع مواد التجميل والمستحضرات، وأسفرت عن مصادرة 299 عبوة مواد تجميل غير مطابقة للمواصفات، ومخالفة إحدى المؤسسات التي لم تلتزم بالقوانين واللوائح المتبعة في هذا الشأن.

وشدد على أن البلدية لا تتهاون في تطبيق القوانين مع المخالفين، منوهًا إلى أن مفتشي البلدية هم العين الساهرة من أجل الحفاظ على صحة المستهلك والصحة العامة للمجتمع، حيث يظل أفراده في حالة يقظة تامة لمراقبة الأسواق والتأكد من خلوها من أية أضرار.

وأشار إلى حرص البلدية على صحة وسلامة الجمهور، مضيفًا استمرار حملات التفتيش لضبط الأسواق وخلوها من مثل هذه المنتجات الضارة، داعياً الجمهور إلى التأكد عند شراء أي مستحضر أو منتج من أنها مستوفية جميع الاشتراطات الصحية والتركيز على البطاقة التعريفية للمنتج والمعلومات المدونة عليه وتاريخ الإنتاج والصلاحية للمنتج والتدقيق على الشكل الخارجي للمنتج وهل هو محكم الإغلاق ولم يتأثر من عوامل التخزين وليست له رائحة غريبة.

وناشد الجمهور الإبلاغ عن أي منتجات منتهية الصلاحية أو مغشوشة في محال بيع مستحضرات التجميل أو مراكز التجميل.من خلال التواصل مع الخط الساخن 993 التابع لقسم العمليات، مشيرًا إلى أن هناك آلية عمل بالتنسيق مع الخط الساخن، للتحرك الفوري لمفتشي أقسام البلدية المختلفة فور ورود أي شكاوى من المستهلكين، والتحري حول الشكوى واستيضاح أسبابها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

ولفت الطنيجي إلى حرص البلدية نحو تنظيم حملات توعوية بصفة منتظمة للعاملين في هذا المجال، للتعريف بأحدث الوسائل المتبعة في مجال حفظ مواد التجميل وتخزينها، وتوعيتهم بأهمية تطبيق الشروط المحددة، وذلك بهدف تحسين الكفاءة والتميز في تقديم الخدمات وتوفير التوعية الصحية المناسبة، وأيضاً لتعزيز المرونة والقدرة على الاستجابة لاحتياجات أصحاب العلاقة، بما ينعكس على تحسين الحياة الصحية في مدينة الذيد عموماً.