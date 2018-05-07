عبدالله المري: قيادتنا لم تدّخر جهداً في دعم القوات المسلحة

هنأت القيادة العامة لشرطة دبي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشعب الإمارات، بمناسبة الذكرى الـ 42 لتوحيد القوات المسلحة.

وقال اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: إن ذكرى توحيد قواتنا المسلحة تؤكد حكمة قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة التي لم تدخر جهدا في دعم القوات المسلحة على كافة المستويات، وتوفير كل ما من شأنه رفع كفاءتها وقدراتها القتالية والعملياتية، بتزويدها بأحدث العتاد والتجهيزات والتدريبات بكافة أنواعها.

درع حصين

وأضاف إنه على مدى السنوات الماضية أثبتت قواتنا المسلحة أنها درع الإمارات الحصين ومصنع الرجال الأقوياء المستعدين دائما للدفاع عن وطنهم بكل غال ونفيس، متمتعين بالإيمان والولاء والقوة التي تصنع الاستقرار والسلام وتدافع عن الحق وتنصر المظلوم، مؤكداً أن قواتنا المسلحة اكتسبت تقدير العالم وإعجابه في كل المهام التي قامت بها داخل الوطن وخارجها، والوقوف مع الأشقاء بكل إخلاص وتضحية، متميزين بأخلاق سامية وكفاءة عالية وقدرة على العمل في أشد الظروف.