لطيفة بنت محمد: زايد أفضل مثال لرجاحة التسامح

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، قد ضرب لنا في الإمارات ولأصدقائنا حول العالم، أفضل مثال عن رجاحة قيم التسامح والحوار على سواها، مشيرة إلى أن «هذا الإرث بات جزءاً أصيلاً فينا، ومن ممارساتنا في شتى جوانب الحياة».

جاء ذلك في كلمة لسموها بمناسبة مئوية المغفور له الشيخ زايد.

وقالت سموها: «قلّة هي الفئة التي نذرت نفسها لأوطانها وشعوبها، فتركت إرثاً يتعدى الحدود، ويعبر الثقافات واللغات. لا أضيف جديداً عند القول بأن زايد المؤسس قد ضرب لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولأصدقائنا حول العالم، أفضل مثال عن رجاحة قيم التسامح والحوار على سواها، وكيف أن بناء الأوطان لا يكتمل دون الانفتاح على الآخر».

إرث

وتابعت: «لقد ربينا على هذا الإرث، فبات جزءاً أصيلاً فينا، ومن ممارساتنا في شتى جوانب الحياة. وفي مئوية المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، نعاهد قيادتنا على حمل تلك الشعلة لتضيء الدرب للأجيال القادمة. ونلازم قولنا بالعمل في هيئة دبي للثقافة والفنون للبناء على تلك المسيرة العميقة، وزيادة دعمنا للشباب وتمكينهم في مجال الصناعات الإبداعية، بما يردف عجلة التطور المستمرة في بلدٍ لا يعرف المستحيل».