من أقوال زايد:

ـــ «نحن مشهور عنا أننا وحدويون؛ لأن إيماني بهذا المفهوم عميق الجذور. إننا نرى في الوحدة التي يجب أن تقوم بين دول وشعوب المنطقة أن تكون بين شعوب المنطقة لا بين حكامها؛ لأن الشعوب أخلد وأبقى. إننا نؤمن إيماناً مطلقاً بأهمية الوحدة بين دول المنطقة كأساس للوحدة العربية الشاملة».

ـــ إن في الاتحاد ووحدة الصف القوة التي لا يدركها الكثيرون، وإن نجاح المسيرة الاتحادية بالإمارات كان حافزاً لبلورة فكرة قيام مجلس التعاون، وقد وضعنا في الإمارات تجربتنا الاتحادية كنموذج حيّ لجميع الأخوة في الخليج، وانطلقنا بعد ذلك إلى الاتحاد الأكبر بين الأشقاء، فجاء تجاوب إخواننا بتوجيهاتنا الاتحادية بمنزلة نور على نور.