فاطمة بنت مبارك: توحيد القوات المسلحة نقطة تحوّل في تاريخ الإمارات

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أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أن السادس من مايو 1976 يعد نقطة تحول في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أعلن يومها المجلس الأعلى للاتحاد برئاسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه توحيد القوات المسلحة بالدولة.

وقالت سموها - في تصريح لها بمناسبة مرور 42 عاما على هذا القرار التاريخي - إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كان يؤمن دائما بان ابن وابنة الإمارات هما ما يقع عليهما مسؤولية الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته وحدوده ولذلك كان يحرص رحمه الله على أن تكون المرأة إلى جانب الرجل في كل تفاصيل الحياة بالدولة وفي مسيرة تقدمها وازدهارها.

وأوضحت سموها أن إنشاء مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية كانت رافدا من روافد القوات المسلحة تزودها كل عام بالمجندات المواطنات المؤهلات للعمل في العديد من التخصصات.. مؤكدة سموها أن تخريج «دورة الطيارات الإناث» في كلية خليفة بن زايد الجوية ليكن رائدات في الجو من بنات الوطن يدافعن عن أجوائه ويحمين ترابه ومياهه أكبر دليل على قدرة المرأة الإماراتية على العطاء في مختلف المجالات.

وأكدت سمو أم الإمارات أن قيادة الدولة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات لم تأل جهدا في دعم القوات المسلحة وتوفر لها كل مقومات التقدم.

من جهة أخرى ثمنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية القرار الحكيم الذي اتخذه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بصرف راتب شهر أساسي لموظفي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية احتفاء بمئوية زايد التي تصادف 6 مايو 2018.. وقالت سموها إن ذلك ينم عن بعد نظر وحكمة أثلجت صدور المواطنين رجالا ونساء وعبرت عن مشاعر الحب والولاء للوطن من جميع أبنائه.

اهتمام

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن القوات المسلحة منذ إنشائها اهتمت بدور المرأة الإماراتية التي اتخذت دورا أصيلا في مهمة الإعداد والاستعداد الدائم للدفاع عن الوطن، حيث يعد قرار دخول المرأة في القوات المسلحة قرارا حكيما لتساهم ابنة الإمارات في خدمة مجتمعها والقيام بواجبها الوطني.