قضاء أبوظبي: مئوية زايد مشكاة أضاءت مجالات الحياة

أكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن مئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، العلامة الأكثر توهجاً في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشكاة النور التي أضاءت على مجالات الحياة كافة، فأصبحت الرؤية لنا وللأجيال القادمة أكثر وضوحاً والخطى أكثر ثباتاً، وبالتالي فقد وضعتنا جميعاً أمام مسؤولية استحقاق حمل هذا الموروث الإنساني والقيمي والحضاري لشخصية استثنائية بحجم وطن، وهي مسؤولية عظمى، وقد أتم الله نعمته علينا بأن تواصلت هذه المسيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي عزز هذه القيم وجعلها منهجاً لحكمه الرشيد. وبفضل المتابعة الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، تجسد الحلم الذي أراده لنا زايد.