شرطة أبوظبي تطلق جائزة عام زايد احتفاء بالمناسبة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالاحتفاء بمئوية زايد التي تصادف السادس من مايو 2018، تطلق القيادة العامة لشرطة أبوظبي جائزة عام زايد احتفاءً بحياة وإرث وقيم مؤسس الدولة الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وقال اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي: «إن هذه الجائزة تأتي بهدف إحياء ذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والاستلهام من قيمه وإنجازاته بوصفه قائداً عالمياً، وتعريف الأجيال بإرثه العريق وتشجيعهم على تحقيق رؤيته الحكيمة وحرصه على التسامح والسلام، ضمن منظور الأهداف الاستراتيجية لعام زايد الصادرة عن وزارة شؤون الرئاسة».

وأضاف: «لقد تعلّمنا من زايد الخير نهج العطاء الراسخ الذي يعكسه أبناء الإمارات بقيمهم الأصيلة».