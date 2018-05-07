مسؤولون: قيادة الإمارات روح واحدة في إسعاد المجتمع

أكد مسؤولون في دوائر ومؤسسات الدولة، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصرف راتب شهر أساسي لجميع موظفي الحكومة ومتقاعديها، احتفاءً بمئوية زايد، ليست بغريبة عن قيادة تعمل جاهدة من أجل إسعاد المجتمع، وتوفير العيش الكريم للجميع على أرض زايد الخير، وأنها استمرار لمسيرة العطاء في الإمارات، مشيدين بمكرمة أصحاب السمو حكام الإمارات، لتؤكد روح الوحدة والتوافق، لتحقيق الرخاء والسعادة والأمل لكافة أبناء الوطن والمقيمين.

ورفع اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، والمنتسبون كافة، أسمى آيات الشكر والتقدير، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة المكرمة، كما تقدموا، بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

استقرار ورفاهية

من جانبه، أكد سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أن مكرمات قيادتنا أنهار متدفقة، غمرتنا بالعطاء في الإمارات، ووصلت خيراتها إلى أقطاب الأرض وأقطارها، وأعطت مثالاً مشرفاً للقيادة المعطاء، والقادة العظام الذين يحملون سعادة أبناء شعبهم هاجساً مستمراً، وطموحاً لا ينتهي، وعملاً دائباً من أجل رفعة هذا الشعب واستقراره ورفاهيته.

عطاء مستمر

بدوره، أكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بصرف راتب شهر أساسي لموظفي الحكومة الاتحادية وموظفي الحكومات المحلية ليست سوى واحدة من المكرمات التي عودتنا عليها قيادتنا الرشيدة.

غرس زايد

وأكد الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، أن قرارات القيادة الحكيمة بشأن صرف راتب شهر أساسي لموظفي الحكومة والمتقاعدين، تعكس مدى حبها واعتزازها بشعبها، وحرصها على إسعاده، لا سيما ونحن نشهد مئوية المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان أل نهيان، طيب الله ثراه، بمناسبة مئوية زايد.

وأكد سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، أن مئوية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تأتي لتؤكد أنها مئوية السعادة.

من جهته، ثمّن خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، المكرمة، مؤكداً أنها قرار من قيادة حكيمة، تسهر على سعادة شعبها، تكرم من خلالها الموظفين على جهودهم، وتحفزهم على تقديم المزيد من الجهد والعمل المخلص.

وقال خالد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، إن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، جاءت لتؤكد مرة أخرى، أن أيادي سموه البيضاء، حاضرة في كل وقت وفي كل مناسبة.

إسعاد المجتمع

وقال عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إنه ليس غريباً على قيادتنا الحكيمة، أن ترسم البسمة على الشفاه، وتدخل البهجة للقلوب، فهو ما اعتدنا عليه، وهو ما لمسنا أثره في الجميع.

وطن سعيد

وأكد يافع الفرج مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن مئوية زايد، هي فرحة وطن بكامله، حيث ارتبط دائماً اسم الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بالعطاء والسعادة، فبالرغم من رحيله، إلا أنه موجود بيننا بإنجازاته وأعماله الخيرية، التي تعدت حدود الوطن، وكانت سبباً في الخير والرفاهية التي ينعم بها أبناؤه اليوم في وطن سعيد يعمه الأمن والأمان.

وفي ذات السياق، أشاد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي مدير عام الموارد البشرية المركزية بعجمان، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي تعكس تلاحم القيادة الرشيدة وأبناء شعبها والمقيمين على أرضها.

تحقيق الرخاء

من جهته، قال مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية، إن مئوية القائد والمؤسس باني نهضة الإمارات، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تترجم حلم شعب في التقدم والرخاء، وأن الوطن بكل مكوناته، يحتفي بمئة عام كانت شاهدة على قامة كبيرة، بحجم زايد، الذي بنى دولة، سقف طموحها السماء، وعزز من ريادتها عالمياً، ووضع لها ثوابت قائمة على العطاء والتسامح وعمل الخير، وأشاد بمكرمة أصحاب السمو حكام الإمارات، الذين ساروا على نهج مكمل مسيرة الآباء والأجداد.