سهيل المزروعي: فرصة عظيمة لاستحضار مسيرة الإنجازات

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، إن مئوية الوالد والقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تمثل مناسبة عظيمة نستحضر خلالها مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على مدار عقود وأرسى دعائمها القائد المؤسس «رحمه الله»، وتتواصل في ظل رعاية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة حتى أضحت دولة الإمارات اليوم منارة للريادة والتميز في شتى المجالات.

وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه» رسخ في نفوس أبناء الوطن معاني العطاء والإخلاص لدولتنا، مشيراً إلى أن المسيرة تتواصل تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، مؤكداً أن الاحتفاء بمئوية زايد إضافة إلى كونها مناسبة عظيمة للعرفان بدور القائد المؤسس، فإنها أيضاً ذكرى نؤكد خلالها مواصلة مسيرة العطاء.