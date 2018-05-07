أحمد المزروعي: نجني الأمن والاستقرار ثمرة تعزيز الاتحاد

تقدم الدكتور أحمد مبارك المزروعي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بالتهنئة إلى القوات المسلحة الإماراتية بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتوحيدها على يد مؤسس الدولة وبانيها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال الدكتور المزروعي: «إننا نجني اليوم ثمار هذه الخطوة المباركة التي جاءت لتعزيز الاتحاد وتمتين أسسه، وهذا ما يتجلى في الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي الإنجازات المشهودة التي تحققها قواتنا المسلحة في جميع المهام التي تؤديها في السلم والحرب، وداخل الدولة وخارجها، حيث تثبت على الدوام أنها الحصن والدرع المنيع الذي يدافع عن أرض الدولة ويحمي مصالحها بقوة واقتدار». وأشاد بالدعم الكبير الذي تحظى به القوات المسلحة الإماراتية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي جيشنا الباسل رعاية لا حدود لهما.