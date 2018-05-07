عبدالله بلحيف النعيمي: مناسبة محفورة في قلب كل إماراتي

قال معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية إن مئوية الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مناسبة ستبقى محفورة في قلب كل إماراتي ما دام قلبه ينبض بالحياة، فهي ذكرى لمؤسس الدولة وباني نهضتها، وتاريخ يرسخ للإنجازات والعطاءات، التي أرسى دعائمها، رحمه الله، وحمل مشعلها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. وختم معاليه كلمته بقصيدة مئوية قائد:

أرضُ الإماراتِ أعيادٌ بأعيادي وزايدُ الخيرِ سيلٌ يُخصِبُ الوادي

وزايدُ الخيرِ قد سّوى لنا وطناً زانتْ به الأرضُ مَحروساً بأشدادي

هَلْ من بلادٍ رأت للعيدِ مَكرُمةً غيرَ الإمارات بشعبٍ أبهرَ الشادي

هَلْ من بلادٍ جَنَتْ في الخَلدِ أمكنَةً غيرَ الإمارات جِنانٌ حَفَها الهادي

هَلْ من بلادٍ أرادَ الربُ عِزَتَها فوّحَدَ الجيشَ شيوخٌ عَزمُها فادي

أرضُ البناءِ وأهلُ العزمِ تعشقُها وروحُ زايد تسقي حاضراً بادي