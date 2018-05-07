سيف بن زايد: خلف المؤسس خلدوا منجزات عهده

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خَلفهُ خلفٌ ساروا على نهجه، وخلدوا منجزات عهده، حتى بلغنا بهم مكانة مرموقة عزّ لها النظير. وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «لقد منّ الله علينا بقائد حكيم، وأكرمنا الله من كرمه، فخَلفهُ خلفٌ ساروا على نهجه، وخلدوا منجزات عهده، حتى بلغنا بهم مكانة مرموقة عزّ لها النظير.. فهنيئاً لنا بمئة عامٍ من الازدهار والتقدم والانفتاح».