سلطان الجابر: المؤسس ترك لنا دولة عظيمة أصبحت نموذجاً

قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام، إن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبعد سنوات من العمل والإنجاز، ترك لنا دولة عظيمة رائدة، أصبحت نموذجاً يحتذى به في التقدم والتطور، ونشر قيم التسامح والسعادة والتعايش، كما ترك لنا إرثاً غنياً نستقي منه الخبرة والتجربة والعزيمة على مواصلة العمل في سبيل تحقيق رؤيته وتطلعاته.

جاء ذلك خلال زيارة نظمها المجلس الوطني للإعلام لموظفيه إلى «صرح زايد المؤسس»، بمشاركة الجابر، ومنصور إبراهيم المنصوري، مدير عام المجلس، بالتزامن مع «مئوية زايد» التي صادفت أمس، وذلك بهدف تذكّر القيم والدروس المستمدة من القائد المؤسس، وإرثه الخالد، ورؤيته الاستشرافية التي جعلت من الإمارات واحة خير وأمان لأبنائها ولجميع من يقيم على أرضها الطيبة.

وتابع الجابر: «نستذكر في هذه المناسبة الوطنية، وفي هذا اليوم العزيز على قلوبنا بكل فخر واعتزاز القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤيته المستقبلية حيال ضرورة العمل على بناء نهضة شاملة تطال مختلف مناحي الحياة في دولة الإمارات، بالشكل الذي يعزز مكانتها بصفتها مساهماً فاعلاً ومحورياً في أمن واستقرار وتطور وتنمية وسعادة الشعوب والمجتمعات».

وأضاف: «إننا نحصد اليوم ثمار الغرس الذي زرعه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، والذي أثمر بفضل جهود قيادتنا الرشيدة التي تسير على نهج القائد المؤسس وتعمل على تكريس وترسيخ القيم والمبادئ والأسس التي عمل على إرسائها، لتصبح دولة الإمارات اليوم الأولى في العديد من مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية والعلمية».

من جانبه، قال المنصوري: «إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أسس مرحلة فارقة في عمر دولة الإمارات وشعبها، حيث نجح القائد المؤسس، طيب الله ثراه، في بناء وطن شامخ البنيان، قادر على أن يسير في ركب التطور ويحجز مكانه اللائق في مصاف الدول المتقدمة، وطن يحقق السعادة لشعبه ومواطنيه والمقيمين على ترابه الطاهر».

وأوضح: «إن مئوية زايد، تعد مئوية عطاء ومئوية خير لقائد فذّ ننهل من تراثه، ونستنير بسيرته العطرة». لافتاً إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، تسير على نهج «زايد الخير»، رحمه الله، لاستكمال الطريق، والتغلب على التحديات عبر استشراف المستقبل، والتكاتف والتعاضد لبناء وطن حصين عزيز بأبناء شعبه.