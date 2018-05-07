مريم المهيري: زايد وضع بناء الإنسان في مقدمة الأولويات

قالت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة - الأمن الغذائي المستقبلي، إن «مئوية زايد» تؤكد أن نهج المغفور له بإذن الله الأب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يرسم ملامح مستقبل دولتنا، من خلال وضعه بناء الإنسان في مقدمة الأولويات، والتي سخّرت قيادتنا الرشيدة الموارد والخطط والإمكانيات تحقيقاً لهذه الغاية، لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة ذات مكانة ريادية في مصاف الدول المتقدمة.

وتابعت المهيري في تصريحات لها: تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة بمئوية مؤسسها وباني نهضتها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه الذي آمن بالمستقبل الواعد لأبناء هذه الأرض الطيبة وأسس لمرحلة جديدة من تاريخ الدولة عبر اتحادها، محققاً لأبنائها الرفعة والازدهار، والرفاه والخير للأجيال القادمة.

وتابعت المهيري: نجح الأب زايد في بناء هذا الوطن من خلال ما غرسه فينا من قيم حب الوطن التي تجسدت في منظومة حكومية متكاملة تعمل يداً بيد لرفع علم الإمارات خفاقاً عالياً ولإسعاد قاطنيها، وتأمين مستقبل مشرق للأجيال القادمة، ولتحقيق الريادة في كافة المجالات والميادين.