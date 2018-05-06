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الهلال الأحمر الإماراتي يوقع اتفاقية مع تعز لتنفيذ مشاريع عام زايد

المصدر:
  • وام
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وقعت هيئة الهلال الأحمر الاماراتي اتفاقية مع محافظة تعز اليمنية لتنفيذ المرحلة الأولى من " مشاريع عام زايد 2018 " في مجالات التربية والتعليم والمياه والغذاء .

وقع الاتفاقية المهندس سعيد آل علي مدير الهلال الأحمر الإماراتي في عدن ووهيب الحكيمي وكيل محافظة تعز الذي أعلن ان قيمة مشاريع المرحلة الأولى تبلغ 2 مليون درهم سيتم تنفيذها خلال الأشهر القادمة.

وتوجه وكيل محافظة تعز بهذه المناسبة بجزيل الشكر الى دولة الامارات وقيادتها الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على وقوفها إلى جانب اليمن في كل المراحل .

وكان مدير الهلال الأحمر الإماراتي بعدن قد أعلن في مؤتمر عام زايد - مطلع ابريل الماضي - عن تدشين مشاريع عام زايد بقيمة 35 مليون درهم سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل.

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