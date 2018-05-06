شرطة أبوظبي تطلق جائزة "عام زايد"

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي "جائزة عام زايد" احتفاء بحياة وإرث وقيم مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" .

وقال معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي إن هذه الجائزة تأتي بهدف إحياء ذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والاستلهام من قيمه وإنجازاته بوصفه قائداً عالمياً، وتعريف الأجيال بإرثه العريق وتشجيعهم على تحقيق رؤيته الحكيمة وحرصه على التسامح والسلام، ضمن منظور الأهداف الاستراتيجية لعام زايد .

وأضاف معاليه "لقد تعلمنا من زايد الخير نهج العطاء الراسخ الذي يعكسه أبناء الإمارات بقيمهم الأصيلة في البذل والتعاون والتلاحم والتفاني لأجل خدمة الوطن، تعلمنا من زايد الخير التفاني والإخلاص في محبة الوطن الذي أقام بنيانه المتين وأسسه على نهج الخير والعطاء لنعتز به وبما تحققه مسيرته التطويرية ماضيا وحاضرا ومستقبلا من مكانة مرموقة ومتميزة عالميا وحكمته ورؤاه السديدة حيث استطاع رحمه الله أن يضع الأسس والمرتكزات الصلبة لدولة الاتحاد القوية التي باتت نموذجا تنمويا ناجحا بكل المقاييس وتمثل مصدر إلهام للدول الساعية إلى التقدم" .

وأوضح معاليه أن الجائزة تأتي تخليداً لشخصية الشيخ زايد ومبادئه وقيمه عالميا كمثال لواحد من أعظم الشخصيات القيادية في العالم وأكثرها إلهاما وتعزيز التوعية لدى الجمهور المحلي والإقليمي والدولي وتعريفه بخصال ومبادئ وقيم زايد الخير والعطاء وتعزيزا لمكانته الكبيرة محليا ودوليا بوصفه رمزا للوطنية وحب الوطن كما تهدف أيضا إلى تخليد إرث الشيخ زايد عبر مشروعات ومبادرات مستقبلية تتوافق مع رؤيته وقيمه.

وأعلن أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي ستنفذ مجموعة من المبادرات التي تتضمن فعاليات مختلفة وفق أربعة مجالات تشمل الثقافة والمعرفة، والبيئة والاستدامة، والعطاء والإنسانية، والتنمية البشرية من خلال التركيز على قيم "الحكمة والاستدامة والاحترام وبناء الإنسان" .. كما سيتم تكريم أفضل فعالية وفق معايير وشروط تضمنتها الجائزة الداخلية بهدف التحفيز للتنافسية وتحقيق الريادة العالمية ضمن أنشطة ومجالات العمل الشرطي.