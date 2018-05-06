أحمد الفلاسي: ترسيخ لنهج زايد

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصرف راتب شهر أساسي لكل موظفي الحكومة الاتحادية ومتقاعديها من مدنيين وعسكريين، ولكل المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي التي جاءت احتفاءً بـ«مئويّة زايد» ترسيخ للنهج الذي وضعه المغفور له الوالد المؤسّس، والقائم على إسعاد الشعب وبث روح الإيجابيّة فيه، وهو ما تسير عليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذه البادرة تعكس عطاء حكامنا ودعمهم المتواصل.

وقال: «مائة عام مضت وها نحن نعيش إلى اليوم امتداد زايد الخير فينا، تحت راية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، وما يطلقونه من مبادرات وقرارات يَصُب جوهرها في ترسيخ قيم الوالد زايد في نفوس أهل الإمارات جيلاً بعد جيل».