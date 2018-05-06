مواطنون:نهج «زايد الخير» مستمر.. وأمر خليفة أثلج صدورنا

عاهد مواطنون قيادتنا الرشيدة على المضي قدماً في نهج «زايد الخير»، مؤكدين أن أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصرف راتب شهر أساسي لكل موظفي الحكومة الاتحادية ومتقاعديها من مدنيين وعسكريين، ولكل المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، احتفاءً بمئوية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تصادف اليوم 6 مايو 2018، أثلج الصدور.



سعي دائم



وأكدوا لـ«البيان» سعي القيادة الدائم لراحة الناس وإسعادهم ورضاهم، والارتقاء بمكانة الإمارات وتقدمها ورفعتها بين الأمم وبناء المستقبل الواعد لأبنائها واستكمال رسالة دولتنا كمركز إنساني مهم وفاعل وريادي على الساحة العالمية.



وقال الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص: «ليس ببعيد على صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، هذا العطاء النابع من نبع الوالد الشيخ زايد، طيب الله ثراه».





مسافة قريبة





ورفع الدكتور محمد بن هويدن، رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على مكارمه التي لا حصر لها.



بدوره أكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي، عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، أن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، تأتي في إطار حرص سموه على توفير حياة كريمة لجميع أبناء الوطن.



فرحة وسرور



وأكد المهندس مسفر مصلح بن هداد العرياني، رئيس جمعية الإمارات للإيجابية والسعادة، أن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، جاءت لتؤكد مرة أخرى أن أيادي سموه البيضاء حاضرة في كل وقت وفي كل مناسبة.

وقال خليفة آل رحمة أن المكرمات الكثيرة التي يهديها قادة الوطن للشعب الاماراتي كل حين ،لا تعد ولا تحصى، وان نهج الشيخ زايد الذي نحتفل بميلاده خلال هذه الايام، هو الذي أسس لنهج العطاء المستمر منذ حكمه وحتى الان.



تلمذة



بدوره، تحدث عبدالله بن فاضل موظف بمركز الهوية في أم القيوين، أن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ليست غريبة على قيادتنا الرشيدة التي تعمل دائماً على إسعاد المواطنين وإدخال الفرحة على قلوبهم، كما أن سموه تتلمذ على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس وباني نهضة وعز دولة الإمارات، فكان رحمه الله بحراً في الكرم ونموذجاً فريداً في العطاء بالعمل الخيري والإنساني.





قيم





من جهته، ذكر خالد محمد عبدالله موظف بهيئة البريد بمركز خدمات أم القيوين الجديد، إن مئوية زايد مناسبة يستحضر فيها أبناء الإمارات كل القيم السامية والمبادئ النبيلة التي أرساها القائد والأب المؤسس في نفوس أبناء شعبه، والتي أدت إلى نشوء هذا الصرح الفريد في اتحاده، والمميز في كرمه وعطائه.

بذرة



وأثنى قاسم المرشدي على المكرمة الكبيرة التي أمر بها صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً أن ذلك ليس مستغرباً على قادة طالما وضعوا مصلحة وراحة مواطنيهم نصب أعينهم، وأن الأجمل أن هذه المكرمة مرتبطة بشخص وقائد عظيم، وذكرى ميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي يحمل له المواطنون والمقيمون كثيراً من الذكريات الطيبة التي تعكس تاريخاً طويلاً من مكرماته التي نشهد أثرها حتى الآن.