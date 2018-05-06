حمدان بن محمد يوجّه براتب شهر أساسي لحكومة دبي ومتقاعديها

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بصرف راتب شهر أساسي لكافة موظفي حكومة دبي ومتقاعديها احتفاءً بمئوية زايد التي تصادف اليوم السادس من مايو 2018.

وأكد سمو ولي عهد دبي أن التوجيهات الكريمة من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله وأخيه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تأتي متزامنة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تترجم مفاهيم العطاء التي طالما ارتبطت باسم زايد الخير صاحب الأيادي البيضاء التي غمرت جنبات عدة من العالم لتنشر في ربوعه الخير والسلام والأمل بين الناس، مثمناً سموه هذه اللفتة النبيلة في مناسبة عزيزة وغالية ليست فقط على أبناء دولة الإمارات ولكن على أبناء الأمتين العربية والإسلامية بما قدمه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه من إسهامات جليلة ستبقى خالدة في ذاكرة التاريخ.

وتشمل المكافأة كافة منتسبي حكومة دبي من مدنيين وعسكريين بالإضافة للمتقاعدين، وهي عبارة عن راتب شهر أساسي للموظفين بحد أقصى 50 ألف درهم وحد أدنى 5 آلاف درهم لكل مستفيد.

وقد أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإدراج المستفيدين من الضمان والإعانة الاجتماعية المُقدمة من حكومة دبي في قائمة المستفيدين من القرار بصرف شهر إضافي لهم.

كما وجّه سموه حكومة دبي للانتهاء من صرف المكافأة لجميع المستفيدين قبل حلول عيد الفطر المبارك لإدخال البهجة والسعادة على جميع المواطنين وأسرهم.