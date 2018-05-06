راشد بن حميد: مرسوم للسعادة

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، علمنا معنى البذل، وغرس فينا قيم العطاء ليكون منهجاً للحياة، «واليوم يصدر والدنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً للسعادة بصرف راتب أساسي لكافة موظفي الحكومة، احتفاءً بمئوية زايد رحمه الله».

وقال النعيمي: هؤلاء هم قادتنا وأساس عزنا ومصدر سعادتنا، فإذا أراد العالم أن يعرف لماذا نحن أسعد الشعوب، فلينظر إلى أفعال قادتنا وتوجيهاتهم الرشيدة.