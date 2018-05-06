محمد بن راشد: مئوية زايد تعادل 1000 عام من العطاء والبناء والخير

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مئوية مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تعادل 1000 عام من العطاء والبناء والخير، مشيراً سموه إلى أن ترسيخ الدولة وبناء إنسانها جزء من ميراث زايد العظيم.

وقال سموه، أمس، في تدوينة عبر حسابه في تويتر: «الإخوة والأخوات.. يصادف 6 مايو مئوية زايد طيّب الله ثراه، 100 سنة كأنها 1000 عام من العطاء والبناء والخير.. ترسيخ دولة وبناء إنسانها ورفع عمرانها هو جزء من ميراث زايد العظيم».

محمد بن زايد تمرّس القيادة في مدرسة زايد | أرشيفية

بدوره، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن ما تعلمناه من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إرث عظيم، زادنا قوة وإرادة، ووثق مسيرتنا باﻹنجاز، وسنظل لهذا القائد الملهم أوفياء ولنهجه اﻹنساني مخلصين، وقال سموه: «على نهجه الخير ومبادئه اﻷصيلة تمضي اﻹمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».

وقال سموه في تدوينات عبر حسابه في «تويتر»: إن «مئوية زايد.. مناسبة وطنية تاريخية عظيمة.. نستذكر فيها باني نهضتنا.. الوالد المؤسس زايد طيب الله ثراه.. ما تعلمناه من زايد.. إرث عظيم.. زادنا قوة وإرادة.. ووثق مسيرتنا باﻹنجاز.. سنظل لهذا القائد الملهم أوفياء ولنهجه اﻹنساني مخلصين». وتابع سموه: «زايد.. بفكره وحكمته ورجاحة عقله.. أرسى بنيان دولة قوية.. وعزز حضورها عالمياً.. وعلى نهجه الخير ومبادئه اﻷصيلة تمضي اﻹمارات بقيادة خليفة.. متحدة تعلي من قيمة اﻹنسان وتغرس الخير في كل مكان.. وطن بناه زايد ويقوده خليفة سيظل بعون الله واحة أمن وكرامة وعزة وتقدم».