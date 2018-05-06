«دار البر»: خليفة ضاعف الفرحة

أشادت جمعية دار البر بالمكرمة الغالية التي قدمها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصرف راتب شهر أساسي إضافي لكل موظفي الحكومة الاتحادية ومتقاعديها، ولكل المستفيدين من «الضمان الاجتماعي».

وقال خلفان خليفة المزروعي، رئيس مجلس إدارة «دار البر»: «إن المكرمتين ترسّخان حقيقة وصورة الإمارات كـ(وطن للسعادة) في هذا العالم، وتعكسان تلاحم القيادة الرشيدة وأبناء شعبها والمقيمين على أرضها المباركة».

وأشار عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي للجمعية، إلى أن مكرمة «الراتب الأساسي الإضافي» تقدم دليلاً مشرقاً آخر على ما تحمله قيادتنا من إحساس عالٍ بتطلعات المواطنين والمقيمين، وحرص كبير على إسعادهم والتخفيف عنهم.