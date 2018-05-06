حكام عجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة يأمرون بصرف راتب شهر أساسي لموظفي الحكومة المحلية

تزامناً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصرف راتب شهر أساسي لكل منتسبي الحكومة الاتحادية بمناسبة مئوية زايد، أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بصرف راتب شهر أساسي إضافي لكل موظفي الحكومة المحلية في عجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة.

وأشاد سموهم بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تأتي في إطار نهج زايد، طيّب الله ثراه.