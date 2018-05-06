متقاعدون: عيدية بوسلطان غير

أكد متقاعدون أن «عيدية بوسلطان غير»، تعقيباً على أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصرف راتب شهر أساسي لكل موظفي الحكومة الاتحادية ومتقاعديها من مدنيين وعسكريين، ولكل المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، وذلك احتفاءً بمئوية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. وذكر الفريق متقاعد محمد عبيد الكعبي لـ«البيان» أن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جاءت لتكرّس النهج الوطني الذي تسير عليه حكومتنا وقيادتنا الرشيدة في العمل على إسعاد أبنائها تزامناً مع عام زايد رجل الخير والعطاء، الذي كرّس هذا النهج وباتت تعمل عليه حكومتنا الرشيدة في إطار الرعاية الإنسانية التي تسهم في تعزيز اللُّحمة الوطنية وتوفير الحياة الكريمة.



دعم





وقال المتقاعد عبدالله الشميلي إن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، يسعى لإسعاد كافة أبناء الدولة، وتأتي مكرمة سموه كدعم اجتماعي مهم لأبناء الدولة، والتي ستنعكس إيجاباً على مستوى المعيشة لهم ولأسرهم، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك والأعياد.





أيضاً تحدث سعيد عبدالله الظهوري، متقاعد من الشرطة، عن أن المكرمة الجديدة ليست بغريبة على أبناء زايد أهل الكرم والجود، وأن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يسير على نهج القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد.





امتنان





وتوجّه سالم بن خاتم الشامسي بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو رئيس الدولة على المبادرة السخية التي أثلجت قلوبهم كمتقاعدين بصرف راتب شهر أساسي، وذلك احتفاءً بمئوية زايد، وهو ما يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود للمواطنين وحرصها الدائم على راحتهم وسعادتهم وسعيها الدؤوب من أجل رفاهيتهم.