جميلة المهيري: نهضة تنموية

أكدت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، أن مئوية زايد تسطّر لنهضة تنموية عايشها أبناء اﻹمارات بكل معطياتها التي رسخ لها الوالد المؤسس زايد، طيّب الله ثراه، الذي بنى دولة سقف طموحها السماء وعزز من ريادتها عالمياً ووضع لها ثوابت قائمة على العطاء والتسامح وعمل الخير.

وقالت إن موروث زايد الحي لا يزال عامراً في قلوب أبنائه والملايين ممن عرفوا زايد، مشيرة إلى أن مئوية زايد ترجمت حلم شعب في التقدم والرخاء والمنجز اﻹنساني والاقتصادي، وأن الوطن بكل مكوناته يحتفي بمئة عام كانت شاهدة على قامة كبيرة بحجم زايد قلما يجود بها التاريخ.

وأضافت أن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصرف راتب شهر أساسي لموظفي الدولة تأتي تزامناً مع مئوية زايد وفي عام زايد، زايد الخير، لافتة إلى أن هذا العطاء السخي امتداد للوالد الراحل زايد ونهج نلمسه كل يوم في وطن الخير.