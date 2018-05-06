رجل أعمال يقدم 1030 تذكرة سفر لمعسري المؤسسات العقابية

أعلن «صندوق الفرج» عن قيام رجل الأعمال الإماراتي محمد بن ناصر بن مذكر آل شافي الهاجري، بالتبرع للصندوق بقيمة نفقات 1030 تذكرة سفر للمعسرين من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة. وتعتبر هذه المبادرة الخيرية من أبرز مساهمات العطاء الإنساني في «عام زايد 2018».

وأشاد الدكتور ناصر سالم لخريباني النعيمي، رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج بهذا التبرع السخي قائلاً: أتوجه بالنيابة عن صندوق الفرج وجميع الأعضاء والعاملين فيه بتقديم جزيل الشكر إلى محمد بن ناصر بن مذكر آل شافي الهاجري، لدعمه الكبير للصندوق ومساهمته الهامة في التخفيف عن نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية في الدولة، وقال إننا نفتخر بجهود أبناء الإمارات الذين هم دائماً على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم والعطاء.