الطقس المتوقع على الدولة من الأحد إلى الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا الأحد مغبرا أحياناً وغائما جزئيا خاصة غرباً والرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/ س خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً نهاراً أما البحر فيكون متوسط إلى مضطرب الموج خاصة شمالاً في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب في بحر عمان.

ويوم الإثنين يكون الطقس صحوا ثم يصبح مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً والرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً نهاراً ويصبح البحر مضطرباً شمالاً صباحاً يصبح متوسطاً بوجه عام في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

ويوم الثلاثاء يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً على بعض المناطق وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س أما البحر فيكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

و يوم الأربعاء يكون الطقس مغبرا إلى غائم جزئيا أحياناً على بعض المناطق وقد تتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً مع ارتفاع آخر ملحوظ في درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س أحياناً مثيرة للغبار والأتربة والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

و يوم الخميس يكون الطقس مغبرا وغائما جزئيا أحياناً وتزداد كميات السحب على بعض المناطق قد تكون ركامية شرقاً مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً والرياح تكون جنوبية شرقية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية وتتراوح سرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/ س أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة والبحر مضطرب في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.