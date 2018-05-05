"الخارجية" تمدد مهلة تقديم طلبات الالتحاق بالسلك الدبلوماسي

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تمديد مهلة تقديم طلبات الالتحاق بأكاديمية الإمارات الدبلوماسية حتى 15 مايو الجاري، وذلك للإماراتيين الراغبين بالانضمام إلى كادر السلك الدبلوماسي في الدولة.

ويتم تقديم الطلبات للخريجين الجامعيين الجدد والمتقدمين العاملين في جهات حكومية أو شبه حكومية من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني www.eda.ac.ae وتعبئة الطلب واجتياز شروط القبول والتسجيل.

وجاء قرار الوزارة بتمديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات بهدف استيعاب الزيادة غير المتوقعة في حجم الإقبال منذ إعلانها الأولي في مارس 2018، حيث تلقت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية أكثر من 1600 طلب.

ولا يشترط أن يكون المتقدمون من الحاصلين على شهادات في تخصصات مثل العلوم السياسية أو التاريخ أو الاقتصاد، ولكن لابد أن يلتحقوا ببرنامج دبـلوم الـدراسات العليـا والـمتخـصـص في الدبلوماسـية الإمـاراتيـة والعـلاقات الـدولية، الذي تطرحه أكاديمية الإمارات الدبلوماسية.

ويهدف برنامج دبلوم الدراسات العليا، الذي تبلغ مدته 9 أشهر، إلى تثقيف الطلبة وتسليحهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في مسيرتهم المهنية الدبلوماسية مستقبلا.

ويجمع البرنامج ما بين الدورات الأكاديمية والخبرة العملية ويتلقى الطلبة تعليمهم ضمن مجتمع حيوي وتفاعلي يمكنهم من اكتساب معرفة واسعة بكافة جوانب العلاقات الدولية ضمن أساليب تعليمية حديثة تعكس ديناميكيات القرن الحادي والعشرين وتتنوع ما بين المحاضرات واللقاءات والنقاشات التفاعلية مع مسؤولين دبلوماسيين وصناع قرار عالميين.

ويتعين على الراغبين في التقديم للالتحاق ببرنامج الدبلوم في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية أن يكونوا من الحاصلين على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها أو كلية معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.5 من 4 نقاط واجتياز امتحان توفل "TOEFL" بمجموع نقاط فوق 550 أو اختبار الآيلتس IELTS بما لا يقل عن 6 نقاط.

كما ستتضمن إجراءات الالتحاق عدداً من الاختبارات الأخرى، ومن الشروط الأساسية التي تنطبق على المتقدمين العاملين في جهات حكومية أو شبه حكومية تحديدا، أن يتم ترشيحهم من قبل مؤسساتهم.