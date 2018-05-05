الإمارات أول دولة عربية وإسلامية توقع على "الميثاق الدولي للفضاء والكوارث"

وقعت دولة الإمارات - ممثلة بوكالة الإمارات للفضاء - رسميا على "الميثاق الدولي للفضاء والكوارث" لتصبح بذلك العضو الـ 17 عالميا وأول دولة عربية وإسلامية تنال هذه العضوية المرموقة بعد فوزها بالتصويت ضمن الاجتماع الدوري لأعضاء الميثاق، الذي عقد في مدينة درمستادت الألمانية.

ودخل "الميثاق الدولي للفضاء والكوارث" حيز التنفيذ دوليا بشكل رسمي في الأول من نوفمبر العام 2000 ويهدف إلى توفير نظام موحد للحصول على البيانات الفضائية وتقديمها إلى الدول التي تأثرت بالكوارث على اختلافها من خلال جهة معتمدة ومصرح لها بذلك.

وتتعاون الدول الأعضاء بتقديم الموارد لدعم أحكام الميثاق والمساهمة من خلال الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية في التخفيف من آثار الكوارث على حياة الإنسان والممتلكات والبيئة.