ضبط محل يبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية في الشارقة

نظم قسم رقابة الأغذية بإدارة الصحة العامة حملة على مواقع بيع المواد الغذائية بالتجزئة في مدينة الشارقة، والتي أسفرت عن مخالفة ستة مواقع لعرضها مواد غذائية مخالفة لشروط البطاقة الغذائية، كما تمكنت فرق التفتيش من ضبط أحد المواقع يقوم بالتلاعب في تواريخ صلاحية المواد وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية، فتم إغلاق الموقع بالتعاون مع مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد عمر المهيري، رئيس قسم رقابة الأغذية، أن متابعة الأسواق والمنشآت الغذائية تتم بشكل مستمر من خلال التفتيش الدوري والحملات، فصحة المستهلك أمانة يسعى الجميع للحفاظ عليها.

وأشار المهيري إلى أنه خلال الاحتفال بـ "ليلة النصف من شعبان" كثّف قسم رقابة الأغذية الحملات التفتيشية على مواقع بيع الحلويات والمكسرات للتأكد من مطابقة ما يُعرض فيها للمواصفات المعتمدة. كما لم يغفل القسم عن الاستعداد لشهر رمضان المبارك من خلال تشديد الرقابة على المطابخ الشعبية، ومواقع تجهيز وبيع الحلويات ومطابخ الفنادق، مع توعية العاملين فيها بالممارسات الصحية الجيدة، فإقبال الجمهور على هذه المنشآت الغذائية يزداد خلال الشهر الفضيل.

وأضاف المهيري أن زيارات مفتشي قسم رقابة الأغذية الميدانية قد بلغت 42021 زيارة خلال العام 2017 شملت كافة مواقع إعداد وتجهيز المواد الغذائية، مثل المطاعم والكافيتريات ومحلات عرض وبيع المواد الغذائية في مدينة الشارقة.

ودعا أفراد الجمهور إلى ضرورة التواصل مع البلدية حال وجود أية ملاحظات أو مقترحات، ومُنوّهاً إلى وجود قناة تواصل في البلدية عاملة على مدار الـ (24) ساعة وهي خدمة الخط الساخن 993، مؤكّداً أن ضبط الظواهر السلبية والحفاظ على إمارتنا باسمة لن يتحقق من دون تعاون الجميع.