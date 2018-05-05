وصول سفينة مساعدات إماراتية إلى ميناء المكلا

وصلت أمس "الجمعة" إلى ميناء المكلا سفينة شحن إماراتية تحمل على متنها أطنانا من المساعدات الطبية والأدوية مقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة لدعم الجانب الصحي والإنساني بمحافظة شبوة اليمنية.

و قال أحمد النيادي، رئيس فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، في تصريحات له بهذه المناسبة، إن هذه السفينة تأتي امتداداً للجسر البحري الإغاثي الذي تسيره دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي رصدت ضمن أجندتها تنفيذ حزمة من المشاريع الإغاثية والتنموية والصحية تزاما مع عام 2018 "عام زايد" دعما لليمن وشعبها عبر قطاعات عدة، أهمها القطاعات الصحية والإنسانية والخدماتية، والتي تتصل بحياة الناس ومعيشتهم بعدما أرهقتهم الظروف الصعبة والوضع الاقتصادي الذي تراجع جراء الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي الارهابية ضد الشعب اليمني الشقيق.

و لفت"النيادي" إلى أن الإمارات كانت وما تزال سباقة إلى تلبية النداءات العاجلة التي أطلقتها السلطات و الشخصيات الاجتماعية في العديد من المناطق المحررة باليمن للتدخل الإنساني العاجل ونجدة الأسر المعوزة فيها عبر تسيير مئات القوافل التي تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية والصحية، إضافة إلى إقامة المشاريع التنموية التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من معاناة الأهالي الإنسانية.

بدورهم عبر المسئولون بشبوة عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا على الجهود التي تبذلها على الصعد عامة وعلى الصعيد الصحي خاصة، والتي خففت من وطأة المعاناة التي يعيشها المواطنون اليمنيون، مشددين في الوقت نفسه على الحاجة الماسة إلى هذا الدعم والرعاية من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة.