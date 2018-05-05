"طرق دبي" تفتتح المرحلة الثانية من تطوير شارع سيح السلم 14 مايو

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، افتتاح المرحلة الثانية من مشروع ازدواجية شارع سيح السلم من دوار القدرة إلى تقاطع شارع دبي – العين في 14 مايو الجاري بطول قرابة 20 كيلومتراً، وبتكلفة 178 مليون درهم، وجاء تنفيذه في إطار جهود الهيئة لرفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق الانسيابية على الشارع.

وقال الطاير: تضمن المشروع توسعة الشارع القائم من دوار القدرة بالقرب من استراحة الدراجات الهوائية إلى تقاطع شارع دبي ـ العين، مروراً بمنطقتي الليسيلي والمرموم، ليكون مسارين في كل اتجاه، كما تضمن تنفيذ تسعة دوارات في مناطق التقاطعات لتأمين انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية في تلك المناطق وحركات الالتفاف بكل الاتجاهات، إضافة إلى تنفيذ معبرين للجمال ومعبرين للخيول ومعبر للدراجات الهوائية ، وطريق خدمية عند التجمع السكني للسيلي، ومواقف للمركبات، وتنفيذ مواقف للحافلات مع المظلات على طول الشارع، كما تضمن المشروع أيضاً أعمال إنارة الطرق، وتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار، كما سيجري وضع حواجز في الجزيرة الوسطية، لمنع حركة الدوران العشوائي للخلف.

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن الهيئة افتتحت في نهاية عام 2016 المرحلة الأولى من مشروع ازدواجية شارع سيح السلم بطول 12 كيلومترا، بدءاً من فندق باب الشمس، ومدينة دبي الدولية للقدرة، إلى دوار شارع القدرة بالقرب من استراحة الدراجات الهوائية، حيث جرت توسعة الشارع ليكون مسارين في كل اتجاه، وتنفيذ أربعة دوارات، بتكلفة 68 مليون درهم، مشيراً إلى أنه بإنجاز المرحلة الثانية تكون الهيئة قد انتهت من تنفيذ محورٍ رئيسٍ بطول 32 كلم يبدأ من مدينة دبي الدولية للقدرة وحتى دوار القدرة، ومنه يمكن الاتجاه إلى طريق دبي ـ العين، أو إلى شارع القدرة، الذي يمر فوق شارع الإمارات وشارع الشيخ محمد بن زايد، وصولاً لمنطقة جميرا.