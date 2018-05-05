«زايد الخيرية» تطلع على الخدمات المقدمة للاجئين

زار وفد من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية برئاسة حمد سالم كردوس العامري مدير عام المؤسسة المخيم الإماراتي - الأردني للاجئين السوريين في منطقة مريجيب الفهود بالأردن.

واطلع وفد المؤسسة من عبدالله محسن الهاملي نائب مدير المخيم وأعضاء من فريق الإغاثة الإماراتي على الخدمات المقدمة للاجئين السوريين المقيمين في المخيم وأسرهم.

وتهدف الزيارة إلى بحث سبل التعاون والشراكة بين المؤسسة والمخيم الإماراتي - الأردني في تطوير الخدمات التي تستهدف اللاجئين السوريين في المخيم وتقديم المساعدات لهم.

وقدم حمد سالم كردوس العامري الشكر لأعضاء فريق الإغاثة الإماراتي على الجهود التي يقومون بها في خدمة اللاجئين السورين.