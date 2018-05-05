14 طبيباً يجرون 60 عملية قلب مفتوح وقسطرة في طاجيكستان

غادر فريق طبي مكون من 14 طبيباً برفقة جمعية الشارقة الخيرية إلى طاجيكستان، امس، ضمن حملة قلوب صغيرة، حيث من المتوقع أن يقوم الأطباء بإجراء 60 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية لأطفال في طاجيكستان، وذلك على مدار 9 أيام هي عمر الرحلة الطبية التي تقوم بها الجمعية لهذا الغرض.

ويترأس الفريق الطبي الذي سيقوم بإجراء تلك العمليات بين الرابع والثاني عشر من مايو الجاري، الدكتور أحمد الكمالي، استشاري قلب الأطفال في مستشفى القاسمي بالشارقة.

حملات

وقال علي الراشدي، مدير العلاقات العامة والإعلام في جمعية الشارقة الخيرية، دأبت جمعية الشارقة الخيرية على تنفيذ مثل هذه الحملات التي تتعلق بالأطفال الذين يعانون من مشكلات في القلب، أو من تشوهات في أداء القلب، وتحتاج إلى علاجات وتدخلات جراحية وعمليات.

وقد سيرنا حملة سابقة إلى طاجيكستان العام الماضي بمناسبة اليوم الوطني للدولة، وتمت بنجاح باهر، وها نحن نسير مرة أخرى إلى نفس البلد، كي يقوم الفريق الطبي المرافق للجمعية بتنفيذ وإجراء أكثر من 60 عملية للأطفال.

مهام إنسانية وأكد الراشدي حرص الجمعية على تنفيذ مثل هذه المهمات الطبية والإنسانية والخيرية التي تساعد في إنقاذ حياة الأطفال في أكثر من بقعة في العالم، بجهود وحرص الفريق الطبي الذي يرافقنا دوماً في مثل هذه المهمات النبيلة.