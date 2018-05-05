«كهرباء دبي» تتبنى استراتيجية متكاملة لإسعاد موظفيها

بات ترسيخ ثقافة السعادة والإيجابية بين المعنيين هدفاً استراتيجياً لدى هيئة كهرباء ومياه دبي ومكوناً أساسياً لرسالتها وقيمها المؤسسية.

وبالحديث عن السعادة في الهيئة يأتي الموظفون في المقدمة، إذ تؤمن الإدارة العليا بالهيئة أن الموظف السعيد والإيجابي يضمن سعادة وإيجابية كل من يتعامل معه من المعنيين. ومن هذا المنطلق،

عملت هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز سعادة موظفيها ومن ثمّ رفع مستوى ولائهم وانتمائهم وتعزيز إنتاجيتهم، وترسيخ الإيجابية كقيمة أساسية في المجتمع، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة بجعل دبي المدينة الأسعد عالمياً.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، «تضع الهيئة سعادة الموظفين ضمن أولوياتها الاستراتيجية ولذا صممت الهيئة استراتيجية سعادة الموظفين بما يتماشى مع الاستراتيجية المؤسسية التي تهدف إلى إنشاء بيئة عمل أكثر سعادة وإيجابية.

كما تعمل الهيئة على إطلاق المبادرات والبرامج الهادفة إلى توفير بيئة عمل مشجعة لرعاية المواهب. ووفقاً لمؤشر سعادة الموظفين فقد بلغت نسبة سعادة الموظفين 83.22% في عام 2017، مقارنة بـ 81.15% في 2016».

قياس السعادة

وأوضح أن مؤشر سعادة الموظفين يتم قياسه وفق آلية وضعتها الهيئة، تعتمد على التخطيط لدراسات السعادة السنوية والإشراف عليها وتنفيذها وفقاً لمنهجية محددة تراعي أصول ومتطلبات مسوحات الرأي بالتعاون مع إدارة إسعاد الموظفين بالهيئة.

وتقوم الدراسة بقياس سعادة الموظفين في مختلف جوانب العمل بالهيئة، وتتيح لهم في الوقت ذاته الفرصة للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم حول الموضوعات التي تهمهم، كما تُستخدم نتائج الدراسة في وضع البرامج والمبادرات الجديدة لتعزيز سعادة الموظفين. وأضاف الطاير: «نحرص على الاستثمار في مواردنا البشرية».

منصة أفكاري

تسهم بوابة «أفكاري» في تشجيع الإبداع والابتكار وتعزيز التواصل بين الموظفين ووضع مقترحاتهم وأفكارهم موضع البحث والمناقشة.

المكتب الذكي

يوفر التطبيق المؤسسي الذكي (المكتب الذكي)، الذي حرصت الهيئة على توفير خدماتها من خلاله للموظفين منذ 2012، العديد من الخدمات والمزايا التي تعينهم على إنجاز مهامهم على أكمل وجه.

برامج ومبادرات

أعادت هيئة وكهرباء ومياه دبي تسمية «إدارة علاقات الموظفين» لتكون «إدارة إسعاد الموظفين»، وتعمل الإدارة على العديد من المبادرات والبرامج التي تساعد في خلق بيئة سعيده وإيجابية في الهيئة، ومن ضمن هذه البرامج والمبادرات:

برنامج وصال

أداة لتعزيز الاتصال بين الهيئة وموظفيها عبر الرسائل النصية القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني.

برنامج وفر

يقدم خصومات حصرية لموظفي الهيئة في مجموعة متنوعة من المتاجر والمطاعم والفنادق ووكالات السفر.

برنامج برزتنا

تجمع سنوي خارجي يتم تنظيمه بطلب من مختلف إدارات وقطاعات الهيئة، ما يسهم في خلق بيئة عمل إيجابية.

استشاراتي

يهدف البرنامج إلى مساعدة موظفي الهيئة عن طريق تقديم الاستشارات، وتوفير طرق فعالة لحل المشكلات التي قد تواجههم.

صندوق الخير

وهو برنامج تضامن اجتماعي حصري لموظفي الهيئة، يهدف إلى تقديم الدعم المالي للموظفين المشاركين فيه.

مراكز رعاية الطفل

لدى الهيئة ثلاثة مراكز لرعاية الأطفال تُقدم من خلالها الرعاية اللازمة لأطفال موظفي الهيئة خلال أوقات الدوام الرسمي، ما يسهم في خلق التوازن للمرأة العاملة بين الحياة المهنية والشخصية.