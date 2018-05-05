رئيس أرمينيا: الإمارات نموذج للتطوّر الحضاري

أكد الرئيس أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً للتطور الاقتصادي والحضاري، مشيراً إلى حرص بلاده في ظل الحكومة الجديدة على تعزيز وتطوير العلاقات مع الإمارات في المجالات كافة بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأرميني، الدكتور جاسم محمد القاسمي سفير الدولة لدى يريفان الذي قدم له التهاني بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية أرمينيا ونقل له تهاني وتمنيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة له ولشعب أرمينيا الصديق بدوام التقدم والازدهار.

كما حمل أرمين سركيسيان السفير القاسمي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت تطوراً ملحوظاً في المجالات كافة نتيجة الزيارات المتبادلة من مسؤولي البلدين.

لجنة مشتركة

وأكد سركيسيان أن دولة الإمارات تعتبر الشريك الأول لأرمينيا بين الدول العربية، لافتاً إلى أن المنتجات الأرمنية تعتمد على إعادة التصدير عبر الإمارات.

وقال إنه يتطلع إلى عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين جمهورية أرمينيا ودولة الإمارات في القريب العاجل، مشيراً إلى أن البلدين لديهما الإمكانيات والقدرات لتطوير علاقاتهما.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأرمينيا تطوراً ملحوظاً حيث أقيمت العديد من المشاريع وخاصة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والسياحة فيما قفز التبادل التجاري بين البلدين من 119.3 مليون دولار في عام 2016 إلى 202.7 مليون دولار في عام 2017 بينما زادت شركتا طيران «فلادي دبي» و«العربية» رحلاتهما إلى جمهورية أرمينيا خلال العام الماضي إلى 18 رحلة أسبوعياً مقارنة بست رحلات في عام 2016.