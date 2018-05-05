وفد الدولة يتفقد المشاريع الإماراتية لإغاثة اللاجئين الروهينغا

تفقد يعقوب يوسف الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية على رأس وفد من الدولة أمس المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وعدد من الجهات الإماراتية المانحة للمساهمة في رفع المعاناة عن اللاجئين الروهينغا في منطقة كوكس بازار في جمهورية بنغلاديش الشعبية.

واستمع خلال الزيارة إلى شرح من ممثلي المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في مخيمات اللاجئين في كوكس بازار حول الوضع الإنساني واطلع على طبيعة الأنشطة الإنسانية والإغاثية إضافة إلى تدشين مشروع 100 بئر لتوفير المياه النظيفة للاجئين في المخيم والتي يقوم بها الهلال الأحمر والجهات الإماراتية المانحة للتخفيف من معاناة اللاجئين الروهينغا هناك.

مشاركة

وجاءت هذه الزيارة على هامش مشاركة دولة الإمارات برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الدورة الـ 45 لمجلس وزراء الخارجية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي التي تنعقد تحت شعار «القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية» في مدينة دكا في جمهورية بنغلاديش الشعبية اليوم.

وقال يعقوب الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية إن دولة الإمارات قدمت منذ بداية الأزمة في أغسطس الماضي إغاثة عاجلة وسيرت جسراً جوياً بمساعدات إضافية.. فيما أرسلت مؤسسات إماراتية مانحة فرق تقييم وتقديم مساعدات إنسانية بالتنسيق مع سفارة الدولة في دكا والحكومة البنغلاديشية، في حين قدمت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية تسهيلات لوجستية للمنظمات الدولية العاملة بالمدينة، والتي أرسلت مساعدات للروهينغا.

مساعدات

جدير بالذكر بلغت قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة للروهينغا منذ أغسطس 2017 وحتى مارس 2018 ما يقارب 24.3 مليون درهم ما يقارب 6.7 ملايين دولار أميركي أي ما يقرب من مبلغ التعهد والبالغ 7 ملايين دولار.

وكانت دولة الإمارات قد وقعت مؤخراً اتفاقية مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم 8 أبريل الماضي بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بقيمة 7.35 ملايين درهم ما يعادل مليوني دولار أمريكي بغرض دعم «التغذية الطارئة للاجئين من الروهينغا من النساء والأطفال في بنغلاديش» وتلبية لخطة الاستجابة المشتركة لأزمة الروهينغا التي أطلقتها الأمم المتحدة في مارس الماضي والتي تسعى للحصول على دعم مالي لمساعدة 1.3 مليون شخص، بما في ذلك 884 ألف لاجئ من الروهينغا و336 ألفًا من المجتمعات المضيفة حتى نهاية هذا العام.

ويهدف هذا التمويل إلى تقديم العلاج اللازم لنحو 132 ألف لاجئ بما في ذلك 78 ألف امرأة وطفل ممن يسكنون في مخيم كوكس بازار- بنغلاديش والتجمعات الجديدة الملحقة به.

ومن شأن هذا الدعم أن يساعد مفوضية اللاجئين و شركاءها في العمل على تقليل نسبة الوفيات الناتجة عن حالات سوء التغذية المعتدلة والحادة، وذلك من خلال تدخلات غذائية منقذة للحياة وتعزيز الرصد الفعال للتغذية في حالات الطوارئ.