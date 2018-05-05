أول متاجر «فزعة» يفتتح في عجمان الأسبوع المقبل

تفتتح «فزعة» إحدى مبادرات صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية منتصف الأسبوع القادم أول متجر للمواد الغذائية ضمن سلسلة سيتم افتتاحها قريباً في باقي إمارات الدولة.

وأكد المقدّم أحمد بو هارون الشامسي، مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية أن افتتاح فزعة أول متجر للمواد الغذائية في عجمان جاء لتلبية احتياجات ومتطلبات أعضاء فزعة في الإمارات الشمالية في مجال التموين الغذائي وبأسعار جداً تنافسية.

400 سلعة

وأضاف إن متجر فزعة يتضمن أكثر من 400 سلعة غذائية تصل نسبة الخصم فيها إلى 30%، ويأتي هذا التعاون مع مؤسسة الأفق الملكي لتجارة المواد الغذائية إحدى المؤسسات الرائدة والمتخصصة في تجارة المواد الغذائية ذات الجودة العالية، مشيراً إلى أن المتجر سيكون مبادرات صندوق التكافل الاجتماعي من مشاريع تكافلية وبرامج تهدف إلى التسهيل على المنتسبين وتحقيق السعادة والإيجابية لهم.

خصومات

وأكّد بو هارون الشامسي أن افتتاح متاجر فزعة يأتي ضمن خدمة خصومات المنتجات الغذائية التي تسعى فزعة من خلالها إلى تقديم خدمات متميزة وحصرية لأعضاء البرنامج بهدف تعزيز دور الصندوق الاجتماعي في إسعاد المتعاملين من أعضاء فزعة الذي يؤكد أن تكون السعادة والإيجابية أسلوب حياة.