ضاحي خلفان: الاحتضان والعلاج بدلاً من الإيداع أو العقاب

التقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، أحمد عبدالكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، في اجتماع تنسيقي، ضم مسؤولي كلا الجانبين، حيث أكد خلفان ضرورة احتضان الأحداث وعلاجهم مجتمعياً بدلاً من الإيداع أو العقاب.

وشهد الاجتماع عرض دور هيئة تنمية المجتمع بدبي في مشروع بناة المدينة التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والخاص بتطوير الخدمات المقدمة لفئة الأحداث، في إطار تفعيل التعاون الراهن بين هيئة تنمية المجتمع بدبي، وجمعية توعية ورعاية الأحداث في هذا الشأن.

كما تمت مناقشة الاتفاق على تنفيذ عدد من الدراسات والبحوث المتخصصة لرعاية الأحداث بهدف تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية للجهود التوعوية على صعيد رعاية الأحداث، بما يؤدي إلى تقديم خدمات أكثر تطورًا تشمل جميع الشباب على مستوى إمارة دبي وفقاً للإحصاءات الخاصة بالسكان.

ونوه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، إلى أن هناك تحديات عديدة تواجه الشباب في ظل التطورات السريعة التي تمر بها المجتمعات على مستوى العالم ومنها المجتمع في إمارة دبي، قد تدفع الشباب للانحراف، ومنها المشاكل الاجتماعية والعلاقات الأسرية غير السوية، وأصدقاء السوء، والفراغ.. وهو الواقع الذي يعني ضرورة العمل إيجاد آلية دائمة لتطوير أسلوب وهدف ومضمون البرامج التوعوية، بما يجعلها ذات تأثير إيجابي على صعيد الإنهاء على ظاهرة الجنوح مستقبلًا.

وأكد معاليه أن أبرز مشكلة تعاني منها المجتمعات بشكل عام هي تعاطي المخدرات، التي تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً مضنية على صعيد الحد منها سواء من خلال التشريعات القانونية الحازمة، أو من خلال البرامج التوعوية التي تنبه لهذه المشكلة الخطيرة، ووضع البرامج المشتركة والأبحاث اللازمة بالتعاون بين الجهات المعنية، للتصدي لهذه المشكلة.

تعاون

وأكد خلفان ضرورة التعاون بين المعنيين للعمل على دعم منظومة القيم المجتمعية الأصيلة.

من جانبه، أبدى أحمد عبدالكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، استعداد الهيئة التام للتعاون مع الجمعية ودعم كافة أنشطتها التي تهدف إلى خدمة المجتمع.