103 مواطنين يتلقون عروضاً و249 يترشحون لـ 53 شركة

تلقى 103 مواطنين ومواطنات عروضاً وترشح 249 آخرون للعمل لدى 53 شركة عاملة في قطاعات الطيران والنقل والتطوير العقاري والاتصالات والتكنولوجيا ومراكز الخدمة وذلك خلال يومين مفتوحين للتوظيف نظما في دبي.

ويأتي تنظيم اليومين المفتوحين في إطار تحقيق مستهدفات تحدي تسريع التوطين النوعي في القطاعات الاقتصادية الأربعة المشار إليها ضمن الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية وذلك بالتعاون والشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الحرة المنظمة لعمل هذه القطاعات والشركات المستهدفة العاملة فيها.

تواصل عملي

وأوضح سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية أن الوزارة بدأت في التواصل مع الشركات المعنية بهدف الوقوف على الاجراءات اللاحقة التي ستتخذها بخصوص المواطنين والمواطنات الذين تلقوا العروض وترشحوا لشغل الوظائف، وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة كافة المراحل التي يمر بها الباحثون عن العمل بدءاً من مشاركتهم في أيام التوظيف المفتوحة مروراً بتوقيعهم عقود العمل أو تلقيهم العروض الوظيفية وترشحهم للعمل وانتهاء بتعيينهم لدى الشركات المعنية.

حضور كبير

وأشار إلى أن اليومين المفتوحين شهدا حضوراً لافتاً من المواطنين والمواطنات حيث بلغ عددهم نحو 505 باحثين عن العمل وهو الأمر الذي يؤكد جديتهم في الحصول على فرصة للعمل من ضمن الفرص الوظيفية التي طرحتها الشركات المشاركة وعددها 761 فرصة في مهن وتخصصات مختلفة.

وأضاف إن العديد من المواطنين والمواطنات أجريت لهم أكثر من مقابلة وظيفية من قبل ممثلي الشركات الذين أجروا 953 مقابلة خلال اليومين المفتوحين للتوظيف، وذلك للتعرف على مهارات وقدرات الباحثين عن العمل ومدى توافقها مع طبيعة واشتراطات الوظائف المتاحة.

تأهيل

وأوضح السويدي أن 153 مواطناً من مجموع المواطنين الذين حضروا اليومين المفتوحين لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية لأسباب عدة سيتم التعرف عليها لاحقاً من خلال التواصل مع الشركات المعنية، وذلك تمهيداً لإدراجهم ضمن برامج التأهيل والتدريب المهني التي تنظمها الوزارة وفقاً لأسباب الرفض، الأمر الذي يعزز من قدراتهم بما يمكنهم من اجتياز المقابلات الوظيفية مستقبلاً.

وأشار إلى أن الوزارة ستواصل تنظيم أيام التوظيف المفتوحة بالتعاون مع شركائها، وذلك في إطار سعيها نحو تعزيز فرص توظيف المواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل.

نظام ذكي

يذكر أن مشاركة المواطنين في فعاليات أيام التوظيف تتم من خلال نظام ذكي يتضمن أربع مراحل يمر بها الباحث عن العمل تشمل التسجيل تليها مرحلة اختيار ثلاث فرص وظيفية من الشواغر المطروحة ومن ثم مرحلة الإرشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاعات والوظائف المطروحة والتأكد من جاهزيته للمقابلة تليها مرحلة التدريب على مهارات إجراء المقابلة الوظيفية وهي مرحلة اختيارية ومن ثم مرحلة المقابلات الوظيفية.