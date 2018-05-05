الرميثي: الشراكة بين الشرطة والإعلام تعزز الوعي الأمني

أكد اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي أهمية دور الإعلام الإماراتي في متابعة ورصد المشروعات التطويرية التي تحققها الدولة، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة لمسيرة التطوير والتحديث بشرطة أبوظبي التي تواصل جهودها لتحقيق التطلعات في مجالات العمل الشرطي والأمني ووفق أفضل الممارسات.

وأثنى في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو على الشراكة بين الشرطة ووسائل الإعلام لنقل الصورة الواقعية للمجتمع وبكل شفافية حول الجهود الشرطية والأمنية وما حققته مسيرة الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع من إنجازات تطويرية بشهادة خبراء العالم الذين نقلوا الصورة المتميزة لمدينة أبوظبي أمنياً مقارنة مع مدن دول العالم المتقدمة.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على دعم الصحافيين للتعبير بكل شفافية عن جهود الشرطة ودورها في تعزيز الوعي المجتمعي، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات المتميزة مع الإعلام المحلي «باللغات العربية والأجنبية» الذي يقوم بدور رائد في إيصال رسالة الشرطة وتعريف المجتمع بجهودها في مكافحة الجريمة والوقاية منها وإيصال رسالتها التوعوية والأمنية بأساليب إبداعية وبمختلف اللغات.

وقال إن الإعلام الإماراتي قادر على الارتقاء بأدواته وتعزيز استراتيجيته وتفعيل دوره في حماية مكتسبات دولتنا والحفاظ على قيم مجتمعنا وترسيخ الهوية الوطنية والإسهام في نقل الصورة المضيئة التي تعبر عن حالة الأمن والأمان في المجتمع ونشر ثقافة احترام القانون داعياً للتركيز على التوعية بمختلف الموضوعات وإيجاد مبادرات تعزز من الوعي الأمني والمروري والقانوني.

وتوجه في ختام كلمته بالشكر والتقدير للصحافيين على جهودهم ورسالتهم الكبيرة التي يؤدونها في التعبير وبكل شفافية عن هذه الملحمة الرائدة التي تحققها دولتنا في المجالات كافة، وتنعكس على حالة الأمن والاستقرار والطمأنينة والتصدي للجريمة بأساليب تطويرية.

وأثنى على التعاون المثمر في تحقيق أهداف وتطلعات شرطة أبوظبي في تعزيز الأمن والأمان.