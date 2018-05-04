"طرق دبي" تطرح 80 رقماً مميزاً

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن اعتزامها طرح "80 رقما مميزا ثنائيا وثلاثيا ورباعيا وخماسيا للفئات F-H-K-L-J-N-O-P-Q-R-S-T وذلك في مزادها العلني الـ 99 يوم 12 مايو الحالي في فندق الويستن مدينة الحبتور على أن يبدأ التسجيل في المزاد يوم الأحد الموافق 6 مايو الجاري وسيتم طرح أرقام مميزة منها على سبيل المثال 55 F 888 O 2222 T 80000 T .

وقال سلطان المرزوقي مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة إن المزاد سيطبق على بيع أرقامه ضريبة القيم المضافة 5% وإن فتح باب التسجيل يبدأ في يوم الأحد 6 مايو الجاري على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو بمراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول ديرة البرشاء بلدية الطوار ..موضحا إمكانية التسجيل بالمزاد في نفس يوم انطلاقه في 12 مايو وذلك من الساعة 200 ظهراً لغاية الساعة 400 بعد العصر وسيتم السحب على الرقم 725 Q للمشاركين الحضور في المزاد باستثناء موظفي هيئة الطرق والمواصلات المشاركين في المزاد.

وأضاف أن المشاركة في المزاد تشترط أن يتوفر للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي وأن يتم وضع شيك تأمين بقيمة 25 ألف درهم قابل للاسترداد في حال لم يرس عليه رقم في المزاد مع دفع 120 درهماً رسوماً للاشتراك ..موضحاً أنه يمكن إيداع التأمين أيضا ببطاقة الائتمان أو إيداع رقم الشيك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة على أن يتم تسليم الشيك يوم المزاد لموظف الواجهة.

واكد أن على المزايد تسديد مستحقات الأرقام خلال 10 أيام عمل من موعد انتهاء المزاد حتى لا تتم مصادرة مبلغ التأمين وإدراج المزايد في قائمة غير الملتزمين وأنه يمكن لأي مشارك امتلاك أي عدد من الأرقام.

وأشار المرزوقي إلى أنه تم توفير فريق عمل من مركز الاتصال التابع للهيئة 8009090 وتزويده بالمعلومات كافة للرد على استفسارات الجمهور بشأن المزاد مؤكدا أن المزادات العلنية تتمتع بإقبال كبير نظرا للتنافس المباشر والحماسة والشفافية التي تتسم بها مما يحقق الغاية الثالثة المتمثلة "إسعاد الناس" خاصة شريحة المهتمين باقتناء الأرقام المتميزة.