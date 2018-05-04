«الألواح الشمسية» تحوّل فواتير الكهرباء والماء في حتا إلى رمزية

عبر مواطنو منطقة حتا عن جزيل شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مكرمته الغالية التي تم بموجبها إنشاء شبكة الألواح الشمسية على أسطح منازل المواطنين مجاناً، ليتم استخدام إنتاجها في تغذية منازلهم، الأمر الذي قلّص بشكل كبير كلفة فواتير استهلاك المياه والكهرباء.

وقال مواطنون في منطقة حتا لـ«البيان»، إن شبكة الألواح الشمسية التي تم تركيبها على أسطح منازلهم، أحدثت تحولاً نوعياً في حياتهم، حيث ساهمت في تقليص كلفة فواتير الكهرباء والمياه التي يدفعونها بحيث أصبحت رمزية، مع مراوحة قيمة فواتير شهر أبريل حول مستوى 50 درهماً شهرياً بالنسبة للكثير من منازل المنطقة.

وقد جاء مشروع حتا للطاقة الشمسية في إطار الخطة التنموية الشاملة للمنطقة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وشملت تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهربائية مجاناً على أسطح 640 منزلاً في منطقة حتا التي تعد المنطقة السكنية الأولى على مستوى الدولة التي تستخدم الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء.