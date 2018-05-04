افتتاح نفق على شارع الشيخ راشد يتضمن 4 مسارات في كل اتجاه

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي النفق الذي يقع على شارع الشيخ راشد في الاتجاهين (القرهود وميناء راشد)، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، والذي سيسهم في تحقيق انسيابية كبيرة في الحركة المرورية على شارع الشيخ راشد، ويعد هذا النفق جزءاً من مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد.

ويقع المشروع على تقاطع شارعي الشيخ راشد المؤدي للشندغة، على الجانب الشمالي، وشارع الشيخ خليفة بن زايد المؤدي لتقاطع شارع الكويت مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، وبافتتاح النفق تكون الهيئة قد أكملت إنجاز مشروع تطوير تقاطع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، حيث تم مطلع شهر فبراير الماضي افتتاح جسرين رئيسيين، الأول على شارع الشيخ خليفة بن زايد بسعة مسارين في كل اتجاه، والثاني من شارع زعبيل باتجاه شارع الشيخ راشد بسعة مسار واحد، علماً أن افتتاح الجسرين ساهما في انسيابية الحركة المرورية في اتجاه منطقة الكرامة وتقاطع .