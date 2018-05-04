ميثاء الشامسي: زايد كان رائداً في دعم المرأة

قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، إن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، كان رائداً في دعم المرأة، مشيرة إلى أنه كان الرجل الذي بنى أمة.

وأكدت في محاضرة بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أول من أمس، بعنوان «زايد والمرأة»، أن الشيخ زايد كان يرى أن المرأة هي انعكاس لكل الظروف والمؤشرات السياسية والاقتصادية في المجتمع، فمن وضع المرأة يمكن أن يُستَدَل على أن الجهود المبذولة في الدولة تؤتي ثمارها، وقد كانت رؤيته متقدمة جداً، حيث كان يرى أن تقدير المرأة من قِبل الزوج والأب والأخ وإعطاءها حقوقها مؤشر لمدى تقدم المجتمع وانفتاحه.

وذكرت أنه كانت هناك شخصيتان نسائيتان أثّرتا بشكل كبير في شخصية الشيخ زايد، رحمه الله، الشخصية الأولى هي والدته الشيخة سلامة بنت بطي، رحمها الله، التي كانت ذات حكمة ووعي ومعرفة دينية واجتماعية كبيرة، وكانت ترى أن تربية أبنائها الشيوخ واجب سياسي واقتصادي وديني واجتماعي، أما الشخصية الثانية التي كان لها تأثيرها الكبير في حياة الشيخ زايد فهي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي تمتلك شخصية كتلك التي تميزت بها شخصية الشيخة سلامة بنت بطي، حيث تتمتع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بذكاء اجتماعي عالٍ وحكمة واسعة، وقد أدركت طبيعة الشيخ زايد وفكره منذ أن كان ممثلاً للحاكم في العين، وواكبته في ترجمة أفكاره، وكانت مثالاً وقدوة في تحمّل المسؤولية مع الشيخ زايد في بناء دولة الاتحاد.