آخر الأخبار

الخدمة الوطنية: الدورة الصيفية للطلبة إلى 1 يوليو المقبل

المصدر:
  • دبي ـ البيان
التاريخ:
طباعة Email

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تغيير موعد انعقاد الدورة الصيفية التطوعية لطلبة المدارس ليصبح الأحد الموافق 1 يوليو المقبل، ولمدة 4 أسابيع.

وأفادت الهيئة عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه رغبة من أولياء أمور الطلبة، تم تغيير موعد انعقاد الدورة الصيفية التطوعية لطلبة المدارس ليصبح يوم الأحد الموافق 1 يوليو ولمدة 4 أسابيع.

وأشارت إلى أن آخر موعد للتسجيل في الدورة هو 1 يونيو المقبل، لافتة إلى أنه يمكن التسجيل من خلال التطبيق الذكي UAENSR المتوافر على أنظمة هواتف iOS وهواتف آندرويد، أو عن طريق الموقع الإلكتروني www.uaensr.ae.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon