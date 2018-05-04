الخدمة الوطنية: الدورة الصيفية للطلبة إلى 1 يوليو المقبل

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تغيير موعد انعقاد الدورة الصيفية التطوعية لطلبة المدارس ليصبح الأحد الموافق 1 يوليو المقبل، ولمدة 4 أسابيع.

وأفادت الهيئة عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه رغبة من أولياء أمور الطلبة، تم تغيير موعد انعقاد الدورة الصيفية التطوعية لطلبة المدارس ليصبح يوم الأحد الموافق 1 يوليو ولمدة 4 أسابيع.

وأشارت إلى أن آخر موعد للتسجيل في الدورة هو 1 يونيو المقبل، لافتة إلى أنه يمكن التسجيل من خلال التطبيق الذكي UAENSR المتوافر على أنظمة هواتف iOS وهواتف آندرويد، أو عن طريق الموقع الإلكتروني www.uaensr.ae.