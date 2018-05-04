سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بالدليل التنظيمي للتشريعات في الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 25 لسنة 2018 بشأن الدليل التنظيمي لمراحل وإجراءات إصدار التشريعات في إمـــارة الشارقــة.

دليلونص المرسوم على أن يعتمد الدليل التنظيمي لمراحل وإجراءات إصدار التشريعات في إمارة الشارقة المرفق بهذا المرسوم، وعلى الجهات الحكومية المركزية واللامركزية وشبه الحكومية الالتزام باتباع المراحل والإجراءات المحددة بالدليل التنظيمي المشار إليه، وذلك عند طلب إصدار التشريعات التي تصدر عن صاحب السمو حاكم الشارقة أو نوابه أو المجلس التنفيذي للإمارة.

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.