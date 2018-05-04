3 مشروعات قوانين اتحادية على طاولة «الوطني»

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلستيه ال 18 وال 19 من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي ال 16، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في مقره بأبوظبي، ويناقش خلالهما 3 مشروعات قوانين اتحادية بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات، وتنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ونظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويوجه 7 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

ويناقش المجلس في جلسته ال 18 مشروع قانون اتحادي في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، فيما يوجه خالد علي بن زايد، وعلياء سليمان الجاسم، سؤالين إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة حول تخفيض المخصصات المالية للطلبة المبتعثين خارج الدولة، واستيفاء متطلبات التخرج من كليات التقنية العليا.

وسيتم توجيه 5 أسئلة إلى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، من سالم علي الشحي حول «تلوث البيئة في بعض مناطق الدولة»، وحمد أحمد الرحومي حول «دعم الصيادين المتضررين من قرار منع صيد أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر»، وعزة سليمان بن سليمان، حول «معايير وضوابط استخدام الأسمدة الكيماوية»، وحول «الغش في بيع المنتجات الزراعية العضوية»، ومن حمد أحمد الرحومي حول «نقل وتجارة أشجار النخيل».

ويطلع المجلس تحت بند الرسائل الصادرة على رسالة صادرة في شأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية»، ورسالة صادرة في شأن توصية المجلس بشأن سؤال «قرار مجلس الوزراء رقم »20« في شأن إجازات التفرغ الرياضي وما في حكمها .





اللجنة الدستورية تناقش سياسة «العدل»

واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة»، بحضور ممثلي وزارة العدل.

وقال الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، بأن اللجنة أطلعت ممثلي الوزارة على أهم ملاحظات العاملين في مهنة المحاماة، وذلك في ما يتعلق بقانون تنظيم المهنة واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه.